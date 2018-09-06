Тарасова: Рекорд Трусовой — это только разминка

Легендарный тренер по фигурному катаниюподелилась мнением о выступлениив короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Литве.

Александра Трусова twitter.com/Paradox_Annette 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

14-летняя россиянка установила мировой рекорд, набрав 74,74 балла. В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер.

«Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров.

На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата.

Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя.

Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — цитирует ТАСС Тарасову. 0