Тарасова: Рекорд Трусовой — это только разминка

14-летняя россиянка установила мировой рекорд, набрав 74,74 балла. В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер.
«Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров.
На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата.
Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя.
Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — цитирует ТАСС Тарасову. 0