ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев»КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» примет «Салават Юлаев»
  • 21:16
    • Луческу: Мы изучили сборную России и нацелены на победу
  • 20:44
    • Германия и Франция назвали составы на матч Лиги наций
  • 19:13
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 19:05
    • Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций
  • 18:21
    • «Крылья Советов» подписали французского полузащитника
    Все новости спорта

    Тарасова: Рекорд Трусовой — это только разминка

    Фигурное катание
    Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Литве.

    Александра Трусова
    Александра Трусова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    14-летняя россиянка установила мировой рекорд, набрав 74,74 балла. В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер.

  • Фигуристка Трусова установила мировой рекорд
  • Читайте по теме

    • «Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров.

    На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата.

    Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя.

    Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — цитирует ТАСС Тарасову. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • 04/08/2018 в 19:07
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 2.15
  • 06/10/2018 в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какие выводы сделал Йоахим Лев?
  • Германия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Продлит ли Норвегия победную серию в матчах с киприотами?
  • Норвегия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Драконы» будут иметь преимущество
  • Уэльс — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис US Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-НаварроОбзор десятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 08:200
  • 11:46
    • Аленичев пожелал «Спартаку» побед, но не в матчах с «Енисеем»
  • 10:33
    • Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе
  • 10:18
    • Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес Футбол Топ-5 летних приобретений РПЛПять игроков, которые делают российский чемпионат сильнее 01:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 20:56
    • Армения одолела Лихтенштейн в Лиге Наций
  • 20:30
    • Драчев: Ряд стран противодействуют восстановлению Союза биатлонистов России
  • 20:16
    • Тарасова: Рекорд Трусовой — это только разминка
    Леон Горецка Футбол Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в ЕвропеСамые умелые и выгодные переходы футболистов межсезонья Вчера в 21:310
  • 19:59
    • Смородская: «Локомотив» обязан выйти из группы
  • 19:45
    • «Автомобилист» в овертайме обыграл «Слован»
  • 19:29
    • Грузия победила Казахстан в первом матче в истории Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон