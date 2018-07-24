(WADA) зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году, сообщается в пресс-релизе организации.

В WADA заявили о снижении числа положительных допинг-проб в 2017 году theguardian.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В 2016 году процент неблагоприятных результатов анализов от общего количества взятых образцов составил 1,6% (4822 положительных из 300 565 взятых проб), в 2017 году этот показатель снизился до 1,43% (4596 из 322 050 проб).

Такой прогресс был достигнут во многом благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.

Около 80% аккредитованных WADA лабораторий зафиксировали увеличение числа проанализированных проб в 2017 году. Также увеличилось общее количество проанализированных образцов крови, которые были взяты с целью допинг-тестирования, а не для биологического паспорта спортсмена — с 23 298 (7,75% от общего числа) в 2016 году до 27 759 (8,62%) в 2017-м. 0