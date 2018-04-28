Украинскому борцу запретили ехать на чемпионат Европы в Россию

Олимпийский серебряный призер-2016 борец греко-римского стиля украинецв своем Instagram заявил , что ему запретили ехать на чемпионат Европы в России.

«На чемпионат Европы, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда. Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме. В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя», — написал Беленюк.

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске, в его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.