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    Украинскому борцу запретили ехать на чемпионат Европы в Россию

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    Жан Беленюк
    На фото:Жан Беленюк
    Олимпийский серебряный призер-2016 борец греко-римского стиля украинец Жан Беленюк в своем Instagram заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы в России.

    «На чемпионат Европы, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда. Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме. В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя», — написал Беленюк.

    Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске, в его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.

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