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    Тихонов призвал Шипулина не сваливать все на здоровье

    Биатлон
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    Александр Тихонов
    На фото:Александр Тихонов
    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что результаты Антона Шипулина снизились не из-за проблем со здоровьем.

    «На тренерском совете присутствовал представитель ОКР Александр Грушин, который разгромил всю систему подготовки Крючкова и Гербулова в пух и прах. Экспертный совет также разгромил их работу. Отдельные всплески в выступлениях Антона Шипулина — не есть результат для спортсмена с таким потенциалом.

    Я никогда не пытался подсказывать. Просто на тренерском совете предлагал неоднократно и предлагаю сейчас прийти на стрельбище Антону и Гербулову. Я предложу им свою систему подготовки в стрельбе. Но я предлагал и никто не пошел.

    Шипулин за сезон четыре-пять раз переболел мононуклеозом

    Про Крючкова я даже не говорю — это полнейшая безграмотность. Если они поехали в мае в Белмекен на высоту 1800-1900 метров и сообщили, что будут работать над техникой. Вся страна была в шоке. Есть элементарный втягивающий период. И мы увидели результат этого сезона. Не сомневался, что Антон в Тюмени даст настоящий бой. То, что сваливает на здоровье, — ерунда. На инвалида он не похож», — приводит слова Тихонова Sport24.

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