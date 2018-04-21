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    Шипулин за сезон четыре-пять раз переболел мононуклеозом

    Биатлон
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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что прошедший сезон стал худшим в его карьере.

    «Это худший сезон за последние четыре года. После летнего чемпионата мира почувствовал, что что-то не так. У меня было две недели на вкатку. Полежал, отдохнул. Приехал на вкатку, а потом опять слег. Приняли решение пропить антибиотики. Пришлось это сделать. Я понимал, что нужно делать работу, но организм не позволял. Предложил тренеру сделать анализы, чтобы понять, что со мной не так. Пришли результаты, и я не поверил своим глазам. Там все выделено красным – превышение нормы по многим показателям вирусов в десятки раз. Сказали – мононуклеоз.

    Получается, за весь период от вкатки до завершения сезона я переболел четыре-пять раз. И мы не говорили об этом – только вскользь. Мы не понимали, как можем показывать то пятый-седьмой ход, то 50-й. Раньше если выходили на определенную форму, то держали ее, а в этом сезоне такого не было», — цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, Шипулин по итогам сезона занял третье место в общем зачете Кубка мира.

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