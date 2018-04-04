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    Васильева выиграла масс-старт на ЧР по биатлону

    Биатлон
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    Маргарита Васильева
    На фото:Маргарита Васильева
    Представительница Красноярского края Маргарита Васильева победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

    26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

    Виктория Сливко заняла второе место, Ирина Услугина была третьей.

    Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
    Женщины, масс-старт, 12,5 км

    1. Маргарита Васильева — 39.05,7 (3)
    2. Виктория Сливко — 19,5 (0)
    3. Ирина Услугина — 33,5 (2)
    4. Тамара Воронина — 41,0 (1)
    5. Лариса Надеева — 45,8 (1)
    6. Дарья Виролайнен — 51,4 (4)...
    9. Екатерина Шумилова — 1.10,6 (4)
    10. Светлана Миронова — 1.30,0 (5)
    11. Ирина Старых — 1.32,8 (3)...

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