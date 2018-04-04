Васильева выиграла масс-старт на ЧР по биатлону

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Представительница Красноярского краяпобедила в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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