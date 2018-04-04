Васильева выиграла масс-старт на ЧР по биатлону

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.
Виктория Сливко заняла второе место, Ирина Услугина была третьей.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины, масс-старт, 12,5 км
1. Маргарита Васильева — 39.05,7 (3)
2. Виктория Сливко — 19,5 (0)
3. Ирина Услугина — 33,5 (2)
4. Тамара Воронина — 41,0 (1)
5. Лариса Надеева — 45,8 (1)
6. Дарья Виролайнен — 51,4 (4)...
9. Екатерина Шумилова — 1.10,6 (4)
10. Светлана Миронова — 1.30,0 (5)
11. Ирина Старых — 1.32,8 (3)...