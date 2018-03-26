Домрачева: Круто закончить сезон на такой ноте

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени, подвела итоги сезона-2017/18.

«Форма была прекрасная с самого начала сезона. Были большие проблемы с лыжами, с инвентарём, до сих пор они до конца не решены.

А биатлон — это такой вид спорта, в котором многие нюансы влияют на результаты. И я очень рада, что стою здесь, на первой ступени пьедестала. Конечно, круто закончить сезон на такой ноте.

Хотелось ли бы продолжить? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если ещё пара стартов и побороться за "Большой хрустальный глобус", то конечно да.

Но, с другой стороны, такая усталость уже накопилась, я очень рада, что сейчас мы отправимся на весеннее катание на лыжах, с дочкой, с санками. Жду этих дней уже.

Поддержка в Тюмени вообще суперская, давно такого не ощущала уже, на каждом метре дистанции. Заезжаешь на стадион и чувствуешь, как трибуны взрываются аплодисментами, овациями, криком.

Это очень здорово», — сказала Домрачева изданию «Чемпионат».