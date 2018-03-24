Тюмень будет претендовать на ЧМ-2021 в случае восстановления РУСАДА

Тюмень будет вновь претендовать на проведение чемпионата мира-2021 по биатлону, если Российское антидопинговое агентство () будет восстановлено в правах.

В случае восстановления РУСАДА Тюмень повторно подаст заявку на проведение чемпионата в сентябре 2018 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«Все уперлось только в один момент — когда WADA признает права РУСАДА. И только этот вопрос сегодня не позволяет нам двигаться. Но есть дорожная карта, по ней идет совместная работа, будем надеяться на то, что все удастся. И если к июню-июлю эта история состоится, то в сентябре мы сможем повторно подать заявку на проведение чемпионата мира», — сказал Якушев в эфире «Матч ТВ», передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2017 года Тюмень была лишена права на проведение чемпионата мира на основании позиции WADA, которое выступало против проведения чемпионата в стране, чья антидопинговая система не соответствует Кодексу.

Отметим, что согласно дорожной карте по восстановлению прав РУСАДА, его временное приведение в соответствие с Кодексом WADA должно состояться в мае, а полное — в ноябре.