Авербух: Думаю, Загитова не повторит судьбу Липницкой

Серебряный призер Олимпиады-2002высказал свое мнение о перспективах российской фигуристки

Авербух считает, что Загитова не повторит судьбу Юлии Липницкой, передает «Спорт-Экспресс».

«Не повторит ли Загитова судьбу Липницкой? Никто не может ничего знать. Но я думаю, что нет. Ее тренер Тутберидзе уже знает, как действовать в этой ситуации. Плюс Загитова уже прошла период сражения с Медведевой.

Если Алина продолжит также работать, то у нее есть все шансы выступать успешно также долго, как и Женя. Пользуясь случаем, хочу пожелать Медведевой скорейшего возвращения на лед. Все мы снова хотим увидеть интереснейшую борьбу между двумя лучшими фигуристками в мире», — сказал Авербух.

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Напомним, на чемпионате мира Загитова заняла пятое место.