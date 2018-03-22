Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Малый хрустальный глобус в спринте

Французский биатлонистстал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок.

Благодаря победе на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, он обошел Йоханнеса Бе из Норвегии всего на два очка.

Лучший из россиян Антон Шипулин занял четвёртую позицию, отстав на три очка от немца Арнда Пайффера, который стал 3-м.