Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Малый хрустальный глобус в спринте

Благодаря победе на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, он обошел Йоханнеса Бе из Норвегии всего на два очка.
Лучший из россиян Антон Шипулин занял четвёртую позицию, отстав на три очка от немца Арнда Пайффера, который стал 3-м.
Биатлон
Кубок мира. Общий зачёт. Спринтерские гонки
1. Мартен Фуркад (Франция) – 384 очка 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 382 3. Арнд Пайффер (Германия) — 259 4. Антон Шипулин (Россия) – 256 5. Андрей Расторгуев (Латвия) — 2246. Симон Дестье (Франция) — 223...23. Антон Бабиков (Россия) — 107... 3. Максим Цветков (Россия) — 1004. Александр Логинов (Россия) — 99...