Бенефис Норвегии, Борьба Кузьминой и Домрачевой, бронза России в мужской эстафете

Общий триумф норвежцев, победа Фуркада пасьюте

Этап в Холменколлене стал бенефисом норвежской мужской команды, которая в родных стенах взяла две из трех золотых медалей, в том числе выиграв эстафету.

Главной сенсацией этапа стала победа в спринте Хенрика Лабелунда, которая стала для 31-летнего норвежца первой в карьере. Факторами успеха Лабелунда стала идеальная и быстрая стрельба на двух огневых рубежах, хороший темп, один промах его партнера по команде Йоханнеса Бё и остановившийся на последнем круге Фуркад.

Вообще, больше всего шансов на победу было именно у Йоханнеса Бё, который бежал по времени Фуркада и Лабелунда, но все же один промах на стойке не позволил второму номеру мирового рейтинга взять золото, а вот Мартен Фуркад едва не потерял место даже на подиуме. Шикарный ход, несмотря на один промах, показал на последнем круге австриец Юлиан Эберхард, отставший от француза всего на две десятые секунды.

Стоит также отметить результат россиянина Евгения Гараничева, который с чистой стрельбой показал лучший результат в карьере – 7-е место. Зато Антон Шипулин с двумя промахами был слишком меленным на трассе, заняв только 18-е место с почти минутой отставания от лидера. Лидер российской сборной уступил даже партнеру по команде Дмитрию Малышко, который с одним промахом показал 16-й результат.

Впрочем, Шипулин отыгрался в гонке преследования, и даже претендовал на медали до последней стрельбы, отстрелявшись точно и быстро на первых трех огневых рубежах. Однако единственный промах на стойке не только отбросил Антона за пределы топ-тройки – россиянин не попал даже в цветочную церемонию, заняв лишь 7-е место. Снова констатируем слабый ход на последнем круге. Но отмечаем прекрасную гонку от Максима Цветкова, который с нулем промахов отыграл 24 позиции и занял четвертое место! От пьедестала почета нашего спортсмена отделило всего десять секунд.

Тем не менее, реальных шансов побороться за подиум у Цветкова, положа руку на сердце, практически не было. Тот же Йоханнес Бё просто разбил соперников на лыжне, приехав на третье место, несмотря на четыре круга штрафа. А победу в гонке преследования одержал Мартен Фуркад, который также настрелял два промаха, но был достаточно хорош на лыжне. Второе место досталось итальянцу Лукасу Хоферу с одним кругом штрафа, а вот триумфатор спринта Хенрик Лабелунд с тремя промахами закончил гонку на 5-й позиции.

К сожалению, не сумел поддержать уровень Евгений Гараничев, опустившийся с 7-го на 14-е место, сразу 20 позиций из-за пяти промахов потерял Дмитрий Малышко, а Антон Бабиков был слишком медленным на лыжне, проиграв при одном промахе почти три минуты лидеру, но все равно улучшил свою позицию с 52-й на 39-ю.

Таким образом после норвежского этапа Мартен Фуркад имеет в своем активе 996 очков, опережая Йоханнеса Бё на 49 баллов. Продолжает удерживать третью строчку мирового рейтинга наш Антон Шипулин, у которого 627 очков – он на 37 баллов опережает немца Арнда Пайффера.

Возрождение Анастасии Кузьминой, победа Дарьи Домрачевой в пасьюте

По схожему сценарию проходила борьба за медали у женщин. С той разницей, что в отличие от мужчин, норвежек среди претендентов на медали не наблюдалось. Зато снова набрала форму Анастасия Кузьмина, которой удалось одержать первую после Оберхофа победу. В спринте экс-россиянка ошиблась лишь раз – на первой лежке, но конкурировать с Кузьминой по скорости не смогла даже Дарья Домрачева, закрывшая все десять мишеней и шедшая по времени соперницы.

Домрачева отыгралась в гонке преследования. Отстав из-за круга штрафа после первой стрельбы, дальше белоруска отработала почти идеально, не закрыв в итоге лишь две мишени из 20, зато Кузьмина после чистой первой стрельбы сделала четыре промаха на двух следующих. Это помогло устроить триллер на последнем огневом рубеже, где собрались сразу семь спортсменок, но только Домрачева и Кузьмина отработали без ошибок, разыграв золотую медаль между собой. Победа досталась Домрачевой, у которой осталось больше сил на последний круг.

Также стоит отметить бронзовые медали украинки Юлии Джимы в спринте и американки Сьюзан Данкли в преследовании, и невероятный прогресс японки Фуюко Такизаки, показавшей лучшие результаты в своей карьере. В спринте представительница экзотической для биатлона страны заняла высокое пятое место, а в пасьюте даже претендовала на медали, но уступила Данкли и стала четвертой. Хороший результат удался бывшей россиянке Анне Фролиной, которая под флагом Южной Кореи заехала на шестое место в преследовании, поднявшись с 19-й позиции.

Что касается наших девушек, самым стабильным результатом в индивидуальных гонках порадовала Ульяна Кайшева, дважды занявшая восьмое место. И в спринте и в преследовании от потенциального подиума Ульяну отделил один промах. В спринте Кайшева не закрыла одну мишень, а в преследовании – две. Без промахов в спринте, но с не самым лучшим ходом на 7-м месте пришла Екатерина Юрлова, 15-е место с одним промахом досталось Дарье Виролайнен. Не сумели отобраться в преследование Дарья Миронова и Виктория Сливко. И в том же преследовании три промаха на последней стрельбе лишили Екатерину Юрлову шансов на топ-10, из-за трех промахов потеряла 15-ть позиций Дарья Виролайнен.

Эстафеты – мужская бронза России, победы Франции и Норвегии

На самом деле есть один вопрос – почему Ульяне Кайшевой так долго не давали шансов в основной команде? Прекрасные результаты в индивидуальных гонках Кайшева подтвердила в эстафете, где после первого этапа держала нашу сборную в группе лидеров на 6-м месте. Почти идеальные результаты Кайшевой, к сожалению, не поддержала Дарья Виролайнен, которая на втором этапе на стойке нарвалась на круг штрафа и похоронила все надежды нашей сборной на высокий результат. Екатерина Юрлова и Виктория Сливко все же подняли Россию на 9-е место, но о медалях речь уже не шла.

Тем не менее, болельщики увидели захватывающую битву за первое место. Сборная Италии усилиями Лизы Витоцци и Доротеи Вирер лидировала на первых двух этапах, но все же не сумела удержать не только первое, но и второе место. Золотые медали достались Франции благодаря двум хорошим последним этапам в исполнении Мари Дорен Абер и Ане Бескон – на двоих француженки использовали всего три дополнительных патрона и показали приличный ход на лыжне. А вот второе место вырвала для Германии Лаура Дальмайер, которая при идеальной стрельбе и быстром ходе обошла на последнем круге итальянку Федерику Санфилиппо, и могла замахнуться даже на первое место, но все же не стала или не смогла атаковать Бескон, уступив 14 секунд.

Норвежская женская четверка, в отличие от мужчин, так и не порадовала болельщиков медалями на родном этапе, финишировав четвертой, а Фуюко Такизаки и в эстафете навела шороху, и даже лидировала некоторое время после второй стрельбы на первом этапе, но дальше Япония ожидаемо завалилась на 18-е место. Кроме того, только 10-ю позицию заняли Олимпийские чемпионки из Беларуси.

В мужской эстафете интриги в борьбе за золото было гораздо меньше. Мартен Фуркад не бежал за Францию, так что конкурентом у Норвегии могла быть разве что сборная Германии, но и она выставила не самый сильный состав. Как итог Таржей Бё, Хенрик Лабелунд и Ларс Биркелнд после трех стрельб подготовили отличный плацдарм для Йоханнеса Бё, который закрепил успех Норвегии и после четвертой стрельбы вез соперникам минуту и 12 секунд. Шансов бороться за победу у других команд просто не было.

Зато за второе место развернулась настоящая битва с участием сборной России. Максим Цветков, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко на первых трех этапах подняли Россию на второе место, а Антон Шипулин долгое время ее удерживал. Возможно, нашей сборной удалось бы стать второй, если бы не единственный дополнительный патрон Шипулина на последней стрельбе. Этих семи-восьми секунд как раз и не хватило до серебра. Австриец Юлиан Эберхард ушел с последней стрельбы четвертым за Шипулиным и шведом Фредриком Линдстремом, но сумел обойти обоих конкурентов на последнем круге, показав свои отличные скоростные качества. К счастью для нас, Линдстрему не удалось догнать Шипулина – бронза!

Чего ждать от этапа в Тюмени?

Очередной сезон Кубка мира выходит на финишную прямую. Всего через несколько дней в Тюмени состоится заключительный 9-й этап сезона, который пройдет без участия, как минимум, четырех сборных. На данный момент о бойкоте российского этапа заявили четыре команды – США, Канада, Чехия и Украина.

Этап в Тюмени будет состоять исключительно из индивидуальных дисциплин – спринтов, гонок преследований, а закрывать сезон традиционно будут масс-старты у мужчин и девушек.

Программа этапа этапа Кубка мира в Тюмени

22 марта, четверг, 16:45 — Мужчины. Спринт (10 км.)

23 марта, пятница, 16:45 — Женщины. Спринт (7,5 км.)

24 марта, суббота, 15:00 — Мужчины. Пасьют (12,5 км.)

24 марта, суббота, 17:00 — Женщины. Пасьют (10 км.)

25 марта, воскресенье, 16:00 — Мужчины. Масс-старт (15 км.)

25 марта, воскресенье, 18:00 — Женщины. Масс-старт (12,5 км.)