Пярмякоски выиграла масс-старт в Фалуне

Пярмякоски преодолела 10 километров классическим стилем за 26 минут 0,5 секунды.
Норвежки Марит Бьорген и Ингвильд Эстберг заняли второе и третье места, проиграв лидеру 0,2 и 5,1 секунды.
Россиянка Юлия Белорукова стала 19-й, Анастасия Седова – 20-й. Наталья Непряева на старт не вышла.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Женщины, масс-старт, классический стиль, 10 км
1. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 26.00,5
2. Марит Бьорген (Норвегия) — 0,2
3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — 5,1
19. Юлия Белорукова (Россия) — 38,2
20. Анастасия Седова (Россия) — 39,3
30. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,5
33. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.19,6
39. Наталья Матвеева (Россия) — 1.34,6
55. Мария Истомина (Россия) — 2.23,1
58. Лидия Дуркина (Россия) — 2.34,5
63. Полина Некрасова (Россия) — 2.50,2