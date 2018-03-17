Пярмякоски выиграла масс-старт в Фалуне

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На фото: Криста Пярмякоски yle.fi

Финская лыжницастала победительницей масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне.

Пярмякоски преодолела 10 километров классическим стилем за 26 минут 0,5 секунды.

Норвежки Марит Бьорген и Ингвильд Эстберг заняли второе и третье места, проиграв лидеру 0,2 и 5,1 секунды.

Россиянка Юлия Белорукова стала 19-й, Анастасия Седова – 20-й. Наталья Непряева на старт не вышла.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Женщины, масс-старт, классический стиль, 10 км

1. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 26.00,5

2. Марит Бьорген (Норвегия) — 0,2

3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — 5,1

19. Юлия Белорукова (Россия) — 38,2

20. Анастасия Седова (Россия) — 39,3

30. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,5

33. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.19,6

39. Наталья Матвеева (Россия) — 1.34,6

55. Мария Истомина (Россия) — 2.23,1

58. Лидия Дуркина (Россия) — 2.34,5

63. Полина Некрасова (Россия) — 2.50,2