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    Драчев призвал немедленно провести выборы президента СБР

    Биатлон
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    Владимир Драчев
    На фото:Владимир Драчев
    Глава Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев выступил с открытым обращением в адрес Правления Союза биатлонистов России (СБР) с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию.

    «Промедление и затягивание времени с проведением конференции может усугубить положение дел, складывающееся в российском биатлоне, допустить развитие тенденций по распространению негативных настроений, заволокитить решение остро назревших вопросов, связанных с развитием биатлона на местах в регионах, подготовки планов тренировочных процессов, материально-техническому обеспечению.

    Отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже и достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — приводит текст письма ТАСС.

    Согласно закону, каждая из общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта должна провести отчетно-выборную конференцию в течение полугода после окончания Игр.

    Зимняя Олимпиада в Пхенчхане завершилась 25 февраля. Драчев, четыре раза побеждавший на чемпионах мира, ранее заявлял о намерении побороться за пост президента СБР, который последние четыре года занимает Александр Кравцов.

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