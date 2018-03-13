Сотникова: Загитовой и Медведевой будет тяжело продержаться до новых Игр

Олимпийская чемпионка в одиночном катаниисчитает, что фигуристкамбудет очень сложно продержаться в лидерах до следующих Игр.

Загитова выиграла золотую медаль на Играх-2018 в Пхенчхане, опередив Медведеву на 1,31 балла. Обе спортсменки сейчас являются обладательницами рекордных результатов: Загитова – в короткой программе, Медведева – в произвольной.

«Болельщикам хочется, чтобы человек не просто выиграл Олимпийские Игры, а катался и выступал и после этого. При нынешних правилах это будет очень тяжело и физически, и психологически. Потому что уже сейчас и Алине, и Жене наступают на пятки более юные девочки», — цитирует Сотникову «Р-Спорт».