Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU

На шестом этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартеллооформил победный дубль. После успешного спринта он одержал сверхуверенную победу в преследовании.

Логинов преодолел дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 15,7 секунды, пробежав один штрафной круг.

Дмитрий Малышко, допустивший три промаха на огневых рубежах, проиграл победителю больше двух с половиной минут, но занял второе место.

Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU

Замкнул тройку сильнейших норвежец Ховард Богетвейт, идеально отработавший на четырех огневых рубежах.

Также в десятку сильнейших вошел россиянин Алексей Волков, ставший пятым.

Кубок IBU. Мартелль-Валь-Мартелло (Италия). Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 34.15,7 (1)

2. Дмитрий Малышко (Россия) +2.38,9 (3)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +2.59,4 (0)

5. Алексей Волков (Россия) +3.12,7 (2)

14. Петр Пащенко (Россия) +4.27,6 (5)

32. Семён Сучилов (Россия) +6.38,5 (8)