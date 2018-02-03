Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU

Российская биатлонисткастала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU, который прошел в Мартелль-Валь-Мартелло.

Загоруйко преодолела дистанцию за 33 минут и 20 секунд, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (+8,7, 1 промах), третьей стала немка Каролин Хорхлер (+25,8, без промахов).

Еще одна россиянка Дарья Виролайнен финишировала четвертой (+28,4, 4 промаха).

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелл, Италия

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Анастасия Загоруйко (Россия) – 33.20,8 (2)

2. Хлоя Шевалье (Франция) – +8,7 (1)

3. Каролин Хорхлер (Германия) – +25,8 (0)

4. Дарья Виролайнен (Россия) – +28,4 (4)…

8. Виктория Сливко (Россия) – +1.36,3 (1)…

13. Светлана Миронова (Россия) – +2.29,1 (8)…

19. Ирина Услугина (Россия) – +2.59,5 (2)…

30. Кристина Резцова (Россия) – +3.45,8 (5).