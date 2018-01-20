Шипулин – третий в гонке преследования в Антхольц-Антерсельве

Норвежский биатлонистстал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Бё, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах, показал результат 31 минута 14,4 секунды.

Француз Мартен Фуркад с одним промахом проиграл победителю более минуты и занял второе место.

Замкнул тройку призеров россиянин Антон Шипулин. Он пробежал один штрафной круг и проиграл победителю 1 минуту 18,4 секунды.

Это третья медаль для российских спортсменов в текущем сезоне Кубка мира. Ранее Шипулин уже завоевывал бронзу в гонке преследования на третьем этапе в Анси. Также россияне становились третьими в мужской эстафете на пятом этапе в Рупольдинге.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (1). Й. Бе (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)

2 (2). М. Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1)

3 (4). Шипулин (Россия) – 1.18,4 (1)

4 (3). Пайффер (Германия) — 1.47,5 (1)

5 (32). Свендсен (Норвегия) — 1.57,1 (0)

6 (5). Жаклен (Франция) — 2.00,8 (2)...

14 (8). Бабиков (Россия) — 2.46,7 (2)...

20 (31). Цветков (Россия) — 2.57,7 (3)...

32 (42). Логинов (Россия) — 3.48,2 (4)

33 (48). Елисеев (Россия) — 3.51,4 (3)...

39 (53). Гараничев (Россия) — 4.10,4 (3)