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    Шипулин заявил об отсутствии идеальной формы

    Биатлон
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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

    «Не сказал бы, что хорошо чувствую себя. Но намного лучше, чем в предыдущих гонках. Идеальной формы еще нет. Но она сейчас, может, и не нужна. Думаю, что дальше должно быть лучше. В принципе, все идет по плану. Я более-менее удовлетворен своей физической формой.

    На последнем круге были шансы зацепиться за бронзу. Меня тренеры вели за Пайфером, я сделал все что мог. Но больше сегодня Фуркад помог Пайферу – он его догнал и тянул за собой. Видно было, что Пайферу в этом плане повезло. Молодец, что не отпустил Фуркада. Но я уже сделал все возможное и больше, к сожалению, из себя выдавить не смог сегодня.

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    Сегодня с ветром мне повезло. На лежке я лег специально на первую установку – видел, что меньше развеваются флажки на стойке. Но ошибкой сегодня был не ветер, а погрешность в своей стрельбе», — цитирует Шипулина Biathlonrus.com.

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