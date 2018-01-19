Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольц-Антерсельве, Шипулин – четвертый

На фото: Йоханнес Бё на огневом рубеже biathlonworld.com

Норвежский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Допустив один промах на двух огневых рубежах, Бё преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 19,3 секунды.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, который при идеальной стрельбе отстал от победителя на 12,8 секунды.

Замкнул тройку призеров немец Арнд Пайффер, уступивший лидеру 42,2 секунды.

Лучший из россиян Антон Шипулин остановился в шаге от подиума. Графику Пайффера он проиграл всего 4,1 секунды, пробежав при этом штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва, Италия

Спринт, мужчины

1. Й. Бе (Норвегия) — 23.19,3 (1)

2. М. Фуркад (Франция) — отставание 12,8 (0)

3. Пайффер (Германия) — 42,2 (0)

4. Шипулин (Россия) — 46,3 (1)

5. Жаклен (Франция) — 53,7 (0)

6. Биркеланн (Норвегия) — 1.07,8 (0)…

8. Бабиков (Россия) — 1.27,8 (0)…

31. Цветков (Россия) — 2.10,7 (2)…

41. Логинов (Россия) — 2.22,2 (3)…

48. Елисеев (Россия) — 2.32,3 (3)…

53. Гараничев (Россия) — 2.39,0 (3)