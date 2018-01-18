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    Экхофф выиграла спринт в Антхольце, Юрлова-Перхт — 6-я

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    Тириль Экхофф
    На фото:Тириль Экхофф
    Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

    Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, а замкнула тройку призёров чешка Вероника Виткова.

    Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая шестой результат.

    Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
    Женщины. Спринт, 7,5 км

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21.05,3 (0).
    2. Лаура Дальмайер (Германия) — +12,0 (0).
    3. Вероника Виткова (Чехия) — +20,6 (0)...
    6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +39,4 (0)...
    31. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,5 (1)...
    42. Ирина Услугина (Россия) — +1.55,6 (2)...
    62. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.32,5 (4)...
    75. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.50,3 (3).

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