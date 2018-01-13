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    Немецкие биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, Россия — 7-я

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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Женская сборная Германии выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

    Второй к финишу пришла команда Италии. Бронзу завоевала команда Швеции.

    Россиянки, пришедшие к финишу седьмыми, проиграли лидерам 1:20.8 и допустили семь промахов.

    Хороши на своих этапах были Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, Дарье Виролайнен понадобились 4 дополнительных патрона, а Ирина Услугина, заменившая Татьяну Акимову, справилась со стрельбой, но сильно отстала от соперниц ходом.

    Биатлон. Кубок мира. Пятый этап
    Женщины. Эстафета 4х6 км

    1. Германия (Пройсс (0 промахов на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже), Херманн (0+2), Ф. Хильдебранд (3+1), Дальмайер (1+2)) – 1:08.47,0 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
    2. Италия (Виттоцци (0+0), Вирер (0+0), Гонтьер (1+2), Санфилиппо (0+0)) – отставание 2,9 (0 + 3)
    3. Швеция (Перссон (0+1), Брорссон (0+1), Магнуссон (0+1), Эберг (1+1)) – 17,2 (0 + 5)
    4. Норвегия (Солемдаль (0+1), Т. Экхофф (1+1), Таннреволь (1+1), Ольсбу (2+2)) – 23,1 (0 + 9)
    5. Польша (М. Хойниш (0+0), Гвиздон (2+0), Гузик (2+1), Новаковска (0+0)) – 24,5 (0 + 5)
    6. Чехия (Ислова (1+2), М. Давидова (1+0), Пускарчикова (1+1), Виткова (1+0)) – 1.04,0 (0 + 7)
    7. Россия (Кайшева (0+0), Виролайнен (1+3), Услугина (1+1), Юрлова-Перхт (0+1)) (Россия) – 1.20,8 (0 + 7)

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