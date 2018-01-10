Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Обошедшийся без штрафных минут чех Ондржей Моравец уступил однажды промахнувшемуся лидеру Кубка мира более минуты. Третьим с одним промахом стал норвежец Йоханес Бё.
Единственным из россиян, вошедшим в топ-30, стал Алексей Волков.
Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне.
Индивидуальная гонка, 20 км
1. М. Фуркад (Франция) — 44.27,9 (1 промах)
2. Моравец (Чехия) — +01.01,0 (0)
3. Й. Бе (Норвегия) — +01.06,3 (1)
4. Крчмарж (Чехия) — +1:36.6 (0)
5. Эдер (Австрия) — +02.23,8 (1).