Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

стал победителем индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге. 29-летний француз преодолел дистанцию за 44.27,9, допустив один промах.

Обошедшийся без штрафных минут чех Ондржей Моравец уступил однажды промахнувшемуся лидеру Кубка мира более минуты. Третьим с одним промахом стал норвежец Йоханес Бё.

Единственным из россиян, вошедшим в топ-30, стал Алексей Волков.

Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне.

Индивидуальная гонка, 20 км

1. М. Фуркад (Франция) — 44.27,9 (1 промах)

2. Моравец (Чехия) — +01.01,0 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) — +01.06,3 (1)

4. Крчмарж (Чехия) — +1:36.6 (0)

5. Эдер (Австрия) — +02.23,8 (1).