ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

    Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2017 Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге. 29-летний француз преодолел дистанцию за 44.27,9, допустив один промах.

    Обошедшийся без штрафных минут чех Ондржей Моравец уступил однажды промахнувшемуся лидеру Кубка мира более минуты. Третьим с одним промахом стал норвежец Йоханес Бё.

    Единственным из россиян, вошедшим в топ-30, стал Алексей Волков.

    Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне.

    Индивидуальная гонка, 20 км

    1. М. Фуркад (Франция) — 44.27,9 (1 промах)
    2. Моравец (Чехия) — +01.01,0 (0)
    3. Й. Бе (Норвегия) — +01.06,3 (1)
    4. Крчмарж (Чехия) — +1:36.6 (0)
    5. Эдер (Австрия) — +02.23,8 (1).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Великолепные Кузьмина и Фуркад, два четвертых места России в эстафетах
  • Итоги четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
    •
  • 10/01
    • Дорен-Абер рассказала, когда завершит карьеру
  • 07/01
    • Кайшева вновь победила в спринте на этапе Кубка IBU
  • 07/01
    • Француженки выиграли эстафету в Оберхофе, россиянки – четвертые
  • 07/01
    • Шведы победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ричард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?Евгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в ШвецииАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингЕвгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Безальтернативный Трефилов
  • Ошиблась ли Федерация гандбола России оставив тренера у руля женской сборной?
    •
  • Триумф Загитовой, провал Ковтуна, седьмой титул Бобровой и Соловьева
  • Реакция СМИ на завершившийся чемпионат России по фигурному катанию
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»
  • «Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
  • 1,82
    •
  • «Вашингтон» и «Каролина» могут порадовать результативным матчем
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
  • 2,05
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 17:06
    • Квят стал пилотом по развитию «Феррари»
  • 10:45
    • Виллаш-Боаш сообщил, что с ним все хорошо
  • 07:25
    • Николаев выиграл четвертый этап «Дакара», Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии
  • 07:12
    • Дорен-Абер рассказала, когда завершит карьеру
  • 09/01
    • Легкоатлетка Карамашева дисквалифицирована на 2,5 года
  • 09/01
    • Сироткин подпишет контракт с «Уильямсом»
  • 09/01
    • IAAF не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов
  • 09/01
    • Вильягра выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар», Николаев — 2-й
  • 09/01
    • Круглов: У Кузьминой есть свобода, которой не хватает российским спортсменам
  • 09/01
    • Названы составы команд на индивидуальные гонки в Рупольдинге
  • 08/01
    • Чепиков: Не хватает тренеров-харизматиков, как Тихонов
  • 08/01
    • Круглов: У Шипулина психологические проблемы из-за разговоров о дуэли с Фуркадом
  • 08/01
    • Устюгов избежал серьезной травмы
  • 08/01
    • Экипаж Николаева выиграл второй этап «Дакара» в зачете грузовиков
  • Великолепные Кузьмина и Фуркад, два четвертых места России в эстафетах
  • Итоги четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
    • 07/01/2018 в 20:44
  • 07/01
    • Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров взял бронзу ЧЕ в коньках
  • 07/01
    • Российские конькобежки завоевали золото ЧЕ в командном спринте
  • 07/01
    • Российские конькобежцы — чемпионы Европы в командном спринте
  • 07/01
    • Шведы победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
  • 07/01
    • Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке на ЧЕ
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ