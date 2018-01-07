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    Шведы победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

    Биатлон
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    Фредрик Линдстрём
    На фото:Фредрик Линдстрём
    В Оберхофе завершилась мужская эстафетная гонка по биатлону, проходившая при сильном тумане и ветре.

    Победителем гонки стала сборная Швеции, которая в непростых условиях ограничилась одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами.

    Вторыми стали спортсмены из Италии, проигравшие лидерам около минуты. Они пробежали два штрафных круга.

    Француженки выиграли эстафету в Оберхофе, россиянки – четвертые

    Замкнули тройку сильнейших норвежцы, на счету которых три штрафных круга.

    Россияне Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин стали лишь четвертыми. Они пробежали три штрафных круга и использовали 16 дополнительных патронов.

    Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)
    Эстафета. Мужчины

    1. Швеция 1:19:44.1 (1+9)
    2. Италия +1:10.8 (2+11)
    3. Норвегия +2:04.6 (3+14)
    4. Россия +2:32.1 (3+16)
    5. Франция +2:41.3 (6+16)
    6. Германия +3:40.0 (10+10)
    7. Швейцария +4:13.8 (5+21)
    8. Болгария +6:03.1 (5+15)

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