Шведы победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

В Оберхофе завершилась мужская эстафетная гонка по биатлону, проходившая при сильном тумане и ветре.

Победителем гонки стала сборная Швеции, которая в непростых условиях ограничилась одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами.

Вторыми стали спортсмены из Италии, проигравшие лидерам около минуты. Они пробежали два штрафных круга.

Француженки выиграли эстафету в Оберхофе, россиянки – четвертые

Замкнули тройку сильнейших норвежцы, на счету которых три штрафных круга.

Россияне Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин стали лишь четвертыми. Они пробежали три штрафных круга и использовали 16 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета. Мужчины

1. Швеция 1:19:44.1 (1+9)

2. Италия +1:10.8 (2+11)

3. Норвегия +2:04.6 (3+14)

4. Россия +2:32.1 (3+16)

5. Франция +2:41.3 (6+16)

6. Германия +3:40.0 (10+10)

7. Швейцария +4:13.8 (5+21)

8. Болгария +6:03.1 (5+15)