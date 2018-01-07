Шведы победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Победителем гонки стала сборная Швеции, которая в непростых условиях ограничилась одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами.
Вторыми стали спортсмены из Италии, проигравшие лидерам около минуты. Они пробежали два штрафных круга.
Француженки выиграли эстафету в Оберхофе, россиянки – четвертые
Замкнули тройку сильнейших норвежцы, на счету которых три штрафных круга.
Россияне Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин стали лишь четвертыми. Они пробежали три штрафных круга и использовали 16 дополнительных патронов.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)
Эстафета. Мужчины
1. Швеция 1:19:44.1 (1+9)
2. Италия +1:10.8 (2+11)
3. Норвегия +2:04.6 (3+14)
4. Россия +2:32.1 (3+16)
5. Франция +2:41.3 (6+16)
6. Германия +3:40.0 (10+10)
7. Швейцария +4:13.8 (5+21)
8. Болгария +6:03.1 (5+15)