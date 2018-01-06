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    Фуркад – лучший в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

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    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
    Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Допустив всего один промах на огневых рубежах, триумфатор спринтерской гонки преодолел дистанцию за 32 минуты 23,6 секунды.

    Второе место занял Йоханнес Бё, который с тремя штрафными кругами проиграл победителю всего 6,3 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших Тарьей Бё. Он при идеальной стрельбе отстал от Фуркада на полминуты.

    Лучший из россиян Антон Шипулин занял 12-е место. На его счету один штрафной круг и отставание в 1 минуту 43,1 секунды.

    Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф
    Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

    1. М. Фуркад (Франция) — 32.23,6 (1 шт. круг)
    2. Й. Бе (Норвегия) — отставание 6,3 (3)
    3. Т. Бе (Норвегия) — 30,9 (0)
    4. Свендсен (Норвегия) — 1.04,7 (1)
    5. Пидручный (Украина) — 1.16,2 (1)
    6. Хофер (Италия) — 1.21,6 (2)
    12. Шипулин (Россия) — 1.43,1 (1)
    18. Логинов (Россия) — 2.06,4 (3)
    26. Елисеев (Россия) — 3.11,6 (3)
    28. Волков (Россия) — 3.15,7 (0)
    45. Цветков (Россия) — 4.23,7 (1)
    55. Бабиков (Россия) — 5.35,9 (6)

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