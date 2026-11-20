Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» (3:6).

Александр Овечкин globallookpress.com

15 матчей без голов

По данным пресс‑службы НХЛ, форвард не может поразить ворота в 15 играх подряд — это стало его личным антирекордом по длительности безголевой серии. В матче с «Баффало» Овечкин провёл на льду всего 12 минут 10 секунд — меньше всех среди нападающих «Вашингтона».

В этом сезоне капитан «Вашингтона» провёл 20 матчей, а на его счету всего 1 гол и 5 результативных передач. Единственный гол был забит ещё 11 октября в матче против «Сиэтла» (3:5). Это также худший старт в его карьере: ранее он никогда не забивал менее пяти голов в первых 19 матчах сезона. Последний раз 41‑летний форвард забивал в ворота «Сиэтла» (3:5) 11 октября.

Прежний антирекорд был установлен в сезоне 2023/24, когда у Овечкина не получалось забрасывать шайбы на протяжении 14 встреч (с 23 ноября по 21 декабря 2023 года).

Немного подсластил пилюлю

При этом стоит отметить, что его результативная передача в игре против «Баффало» стала 763‑й в составе «Кэпиталз», и по этому показателю он обошёл Никласа Бэкстрёма, став единоличным рекордсменом клуба по ассистам. В среднем в этом сезоне Овечкин проводит на льду 13 минут 37 секунд за матч (в прошлом сезоне — 17 минут 27 секунд), а время в большинстве сократилось с 91,6 % до 68,1 %. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери всё меньше задействует ветерана на льду, готовя команду к уходу капитана.

Александр Овечкин globallookpress.com

Овечкин занимает первое место в истории «Вашингтона» по голам (930), передачам и очкам (1693). Александр стал четвёртым игроком из Европы, кто лидирует во франшизе по всем трём основным показателям результативности. Ранее подобный результат показали Дэниель Альфредссон («Оттава Сенаторз»), Александр Барков («Флорида Пантерз») и Патрик Элиаш («Нью-Джерси Дэвилз»).

Это 22‑й и последний сезон нападающего в НХЛ. В регулярных чемпионатах он остаётся лучшим снайпером в истории лиги (930 голов). С учётом плей‑офф у ветерана 1007 заброшенных шайб, что на девять меньше, чем великий рекорд Уэйна Гретцки (1016).