Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не принял участия в тренировке команды из‑за травмы нижней части тела, сообщает пресс‑служба клуба.

Евгений Малкин globallookpress.com

Вместе с российским нападающим занятие пропустил и защитник Кейдан Корчак.

Ранее Малкин уже пропускал несколько тренировок по состоянию здоровья, однако затем вернулся на лёд и провёл две игры.

Всего россиянин сыграл в этом сезоне 13 матчей и набрал в них 11 очков (6 голов + 5 передач).

Ближайший матч «Питтсбурга» состоится в ночь на 4 ноября против «Вегас Голден Найтс».