СКА объявил состав тренерского штаба на предстоящий сезон-2026/2027 в КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

Главным тренером команды останется Игорь Ларионов. Его помощниками будут Борис Майоров и Вадим Епанчинцев. Тренером по индивидуальной подготовке стал Алексей Терещенко, с вратарями будут работать Юрий Ключников и Андрей Комиссаров.

За физическую подготовку будут отвечать Филипп Арзамазов и Алексей Базанов, а также два видеотренера — Александр Рассказов и Владислав Корниенко.

Штаб покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.

В минувшем сезоне СКА занял пятое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф от ЦСКА со счетом 1-4.