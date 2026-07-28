Хабаровский «Амур» заполучил в свои ряды сразу двух хоккеистов питерского СКА в результате обмена. Это защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов. Армейцы за них получили денежную компенсацию.

Данила Галенюк www.ska.ru

Галенюк всю свою карьеру провёл в системе СКА. Всего в КХЛ он отыграл 7 сезонов, брал с командой Кубок Континента, бронзу и серебро чемпионата России. В минувшем сезоне защитник провёл 60 матчей и набрал в них 5 (1+4) очков. Всего же за карьеру у него 318 матчей и 55 (14+41) очков.

Демидов тоже является воспитанником СКА и в основном последние три сезона играл в ВХЛ за «СКА‑1946». Всего в КХЛ у него 13 проведённых игр и ни одного набранного очка за результативность.