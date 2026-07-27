Нападающий «Шанхайских Драконов» Мартин Фрк прокомментировал свой переход в стан китайского клуба.

Мартин Фрк прилетел в Санкт-Петербург globallookpress.com

«Я очень рад наконец быть здесь. Очень жду начала сезона и надеюсь, что для нас он сложится удачно.

Провести первый сезон в КХЛ? В первую очередь это что-то новое для меня. Новый вызов, новый опыт. Я уже играл со многими ребятами, которые сейчас в команде. Это поможет мне быстрее освоиться.

Мне очень интересно познакомиться с городом. Я много слышал о том, насколько красив Санкт-Петербург. Поэтому, когда появится свободное время, обязательно постараюсь его посмотреть. Потом сюда приедет моя семья, у меня двое детей. И мы сможем исследовать город уже вместе. Здесь всё немного иначе, чем в Канаде или США, но мне интересно получить новый опыт», — цитирует Фрк пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне чешский нападающий провел за «Калгари Рэнглерс», где провел 66 матчей, забросил 30 шайб и сделал столько же голевых передач.