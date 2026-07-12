Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о вероятном подписании контракта с 19-летним нападающим Иваном Рябкиным.

Леонид Тамбиев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Иван Рябкин вернется в состав "бело‑голубых"? Я считаю, это наш большой успех, что с ним переговоры в стадии завершения, и скорее всего, он будет у нас. Мы уже договорились и возвращаем молодого талантливого проспекта в Россию, в родные пенаты — в "Динамо". Я очень долго разговаривал с Ваней. Мы пришли к общему мнению. И он не против вернуться в Россию. И я был инициатором того, чтобы он вернулся и играл за "Динамо" в этом сезоне.

Вижу ли я в нем большой потенциал? Да, потенциал есть большой. Просто надо те минусы, которые есть в его игре, превратить в плюсы. Но плюсов за прошедший сезон он набрал предостаточно. Очень много хороших положительных моментов, которые мне нравятся в его игре. А когда минусы станут плюсами, то будущий сезон пойдет Ване на пользу, и он получит трамплин к той цели, к которой он идет, чтобы играть в НХЛ. Я думаю, тогда у него всё получится.

Но ему надо многие вещи пересмотреть. Да и мне знать до конца то, что надо в нем поправить. Одно дело — я смотрел его игру по видео, когда он выступал в АХЛ. Но КХЛ — немного другой уровень, иной хоккей. Но я думаю, выбор Рябкина правильный», — сказал Тамбиев «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Рябкин выступал за «Чикаго Вулвз» в АХЛ, набрав 9 (4+5) очков в 21 матче.