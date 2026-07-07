Пресс-служба московского «Динамо» официально объявила о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды перед стартом нового сезона.
Вместе с латвийским специалистом в столичный хоккейный клуб приходит масштабный тренерский штаб, состоящий из восьми ассистентов.
Помогать новому наставнику в работе будут старший тренер Андрей Банада, Геннадий Столяров (отвечающий за подготовку нападающих) и Олег Ореховский (курирующий игроков обороны). Позицию тренера вратарей займет Александр Агопеев, за физическую форму хоккеистов будут отвечать Нормунд Силиньш и Сергей Громов, а обязанности тренеров-видеоаналитиков возложены на Николая Карасева и Андрея Цайслера.