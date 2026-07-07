Помогать новому наставнику в работе будут старший тренер Андрей Банада, Геннадий Столяров (отвечающий за подготовку нападающих) и Олег Ореховский (курирующий игроков обороны). Позицию тренера вратарей займет Александр Агопеев, за физическую форму хоккеистов будут отвечать Нормунд Силиньш и Сергей Громов, а обязанности тренеров-видеоаналитиков возложены на Николая Карасева и Андрея Цайслера.

Вместе с латвийским специалистом в столичный хоккейный клуб приходит масштабный тренерский штаб, состоящий из восьми ассистентов.

Пресс-служба московского «Динамо» официально объявила о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды перед стартом нового сезона.

Хоккей• 04/06/2026 08:04 Новый-старый машинист: почему «Локомотив» возвращает Квартальнова

Хоккей• 29/05/2026 10:17 Плей-офф меняют, Кубок отменяют: что придумали в КХЛ на новый сезон

Хоккей• 17/05/2026 16:19 Хмуриться надо, «Лада»: почему КХЛ грозит снятие еще одного клуба

Хоккей• 22/04/2026 08:22 Шоковая терапия: «Динамо» отказалось от Ротенберга и забрало Тамбиева из СКА

Хоккей• 18/04/2026 09:17 Кубок Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» смяли соперников, «Торпедо» дало бой «Металлургу» Мг

Главные темы сейчас

Хоккей• Сегодня 10:26 Не ради прощального сезона: почему Овечкин решил остаться в «Вашингтоне»?

Хоккей• 28/06/2026 16:53 Сорвал куш: почему от обмена Дорофеева из «Вегаса» в «Рейнджерс» выиграли все?

Хоккей• 22/06/2026 14:22 НХЛ: топ-5 клубов, способных выстрелить в сезоне 2026/27

Хоккей• 17/06/2026 17:05 Дома ждут: Овечкин и еще 8 россиян, кто в 2026 году сменит НХЛ на КХЛ

Хоккей• 15/06/2026 23:17 Падение «Рейнджерс», провал «Детройта», привет из Буффало: чем запомнился сезон НХЛ 2025/26?

Выбор читателей

Футбол• 03/07/2026 09:59 Парижское бегство: «Милан» вызволил Рамуша из резерва «ПСЖ»

Футбол• 04/07/2026 17:09 Вопрос на вылет: главный вызов для каждой сборной перед 1/8 финала ЧМ‑2026 (часть вторая)

Футбол• 30/06/2026 21:18 Из посредственности в голеадора: Аугусто избавит «Зенит» от головной боли в центре нападения

Футбол• 03/07/2026 02:37 Это ненормально: Месси, Мбаппе и другие звезды доминируют на ЧМ-2026

Футбол• 04/07/2026 19:28 Лето «Зенита»: жизнь после чемпионства в юбилейный сезон

Самое интересное

Футбол• 25/06/2026 03:17 Расцвет Ундава: От проблем в «Брайтоне» до наследника Мюллера

Футбол• 23/06/2026 15:44 «Золотое поколение», пустые обещания: Турция и еще четыре сборные, которых мы не ждем на ЧМ-2030

Футбол• 22/06/2026 21:17 Лионель Месси: невероятно, но всё так же хорош, как всегда

Футбол• 22/06/2026 03:06 «Все делают это»: Как на ЧМ-2026 противодействуют шпионажу