Пресс-служба «Барыса» официально сообщила о заключении контракта с американским игроком обороны Чейзом Приски.

Чейз Приски globallookpress.com

Одностороннее соглашение с защитником рассчитано на один год и будет действовать до 31 мая 2027 года. Большая часть профессиональной карьеры хоккеиста прошла в Северной Америке, где в 2024 году он завоевал Кубок Колдера вместе с клубом «Херши Бэрс».

Суммарно на счету американца 349 встреч в АХЛ, в которых он набрал 184 результативных балла, забросив 54 шайбы и отдав 130 голевых передач. Предыдущий игровой год Приски провел в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета новосибирской «Сибири» — в ее составе он выходил на лед в 54 матчах с учетом регулярного чемпионата и серии плей-офф, сумев отметиться 24 (4+20) набранными очками.