Пресс-служба хоккейного клуба «Шанхайские Драконы» объявила о заключении соглашения с канадским нападающим Джовани Смитом. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один сезон.

Джовани Смит ТГ-канал клуба «Шанхайские Драконы»

В минувшем игровом цикле хоккеист защищал цвета команды «Чикаго Вулвз», вместе с которой дошел до финала Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В общей сложности в рамках АХЛ нападающий принял участие в 203 поединках, записав на свой счет 62 очка (29 заброшенных шайб и 33 результативные передачи).

Кроме того, Смит имеет солидный опыт выступлений в НХЛ: в рамках сильнейшей лиги мира он отыграл 168 встреч за «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролину Харрикейнз», отметившись 9 голами и 13 ассистами.