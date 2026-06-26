Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями о прошедшем сезоне КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Для меня и для тренерского штаба, для всей организации был непростой год. Вспомните, что мы начинали сезон с того, что у нас были бреши в бюджете. Мы продали одного из лидеров — Александра Хмелевского. Это дало нам кислорода, появилась возможность подписать Шелдона Ремпала. Потом подписали свободных агентов — это Александр Хохлачев, Владимир Бутузов, пришел Женя Кулик. Вот так, кусочек за кусочком, мы собирали пазл. Евгений Кузнецов в конце сезона тоже усилил нашу команду.

Было интересно, непросто. Но очень важно, что все были одним целым, несмотря на трудности поначалу. И прохождение "Автомобилиста" в первом раунде — это была красивая история. Приятно видеть, как молодые ребята выходят на новый уровень, становятся лидерами. Это был плодотворный, насыщенный, очень интересный сезон», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 уфимцы заняли пятое место в Восточной конференции и дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (0-4 в серии).