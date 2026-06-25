Хабаровский «Амур» официально заключил трехлетний контракт с нападающим Ярославом Лихачевым. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточного хоккейного клуба.

Ярослав Лихачев globallookpress.com

Ранее права на игрока принадлежали ярославскому «Локомотиву», однако руководство «тигров» выкупило хоккеиста, совершив полноценный обмен на денежную компенсацию. До этого соглашения молодой нападающий уже дважды защищал цвета хабаровской команды, но выступал там исключительно на правах аренды.

Свой первый полноценный игровой год в Хабаровске хоккеист смог набрать 27 очков, забросив 15 шайб и сделав 12 результативных передач в 59 сыгранных матчах.