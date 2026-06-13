Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался об игровой форме нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

Александр Радулов globallookpress.com

«С энергетикой Радулова, с его заразительностью и энергией он абсолютно точно может ещё 3-4 года спокойно играть и быть лидером. Не даром его подписали сейчас на два года, но я думаю, что это не конец!

Думаю, что в будущем мы ещё увидим завоёванные им трофеи. Они с Квартальновым точно найдут общий язык и будут дополнять друг друга как тренер и игрок. Поэтому здесь всё по плечу, и стоит ждать новых трофеев!» — цитирует Рыбина «Советский спорт».

В минувшем сезоне 39-летний форвард провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 52 (21+31) очка. В плей-офф Радулов набрал 17 (6+11) результативных баллов за 22 встречи.

Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года и за это время выиграл вместе с клубом два Кубка Гагарина.