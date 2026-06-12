Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о том, как договорился о контракте с ярославским клубом.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Это было уже после окончания плей-офф. Все получилось как-то быстро — как сезон закончился, через пару дней встретились с президентом "Локомотива" Юрием Яковлевым, переговорили и договорились где-то за пару дней», — цитирует Квартальнова ТАСС.

60-летний специалист последние три сезона работал в минском «Динамо», вместе с которым доходил до четвертьфинала Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах.

Квартальнов уже работал с «Локомотивом» в период с 2017 по 2019 год.