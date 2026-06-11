Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о различиях между Игорем Никитиным и Бобом Хартли.

Игорь Никитин и Боб Хартли globallookpress.com

При Игоре Валерьевиче мы никогда не подстраивались под соперника, всегда гнули свою линию. Делали одни и те же вещи — они работали. Мы заставляли соперников подстраиваться под нас, выжимали из них всё, заставляли играть не в свой хоккей. Это было и в равных составах, и в меньшинстве.

При штабе Боба было иначе — где-то мы подстраивались под соперника. Например, если посмотреть на меньшинство, мы играли по-разному, в зависимости от противника. Думаю, тактические моменты лучше расскажут полевые игроки, у них было много собраний с тренерским штабом, — цитирует Исаева пресс-служба КХЛ.

Под руководством Никитина «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина-2025, в следующем году Хартли сделал ярославскую команду двукратным победителем плей-офф.