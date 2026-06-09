Нападающий Вадим Шипачев высказался о переходе из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Я переговорил с главным тренером Виктором Козловым. Обсудили хоккейные нюансы, как меня будут использовать, в какой роли меня видят. Меня в принципе всё устроило. Дальше дело было за агентом, который провел переговоры по контракту.

Сильно ли будет отличаться моя роль от той, что была в минском "Динамо"? Плюс‑минус то же самое. Много молодежи в Уфе. Хорошая команда, которая будет пытаться залезть как можно выше по итогам сезона, радовать болельщиков хорошей игрой.

"Салават Юлаев" в прошлом сезоне вышел во второй раунд Кубка Гагарина, показывая интересный комбинационный хоккей? Их стиль мне нравился. И в Уфе был сбалансированный очень интересный состав. В самом деле, все ребята были играющими. И молодежь там бурно прогрессировала», — сказал Шипачев «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 39-летний форвард провел за минское «Динамо» 72 матча, забросил 16 шайб и сделал 31 голевую передачу.