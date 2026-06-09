Нападающий Вадим Шипачев на правах свободного агента подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Вадим Шипачев globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», за которое в минувшем сезоне россиянин провел 64 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 8 играх плей-офф.

Также Шипачев является рекордсменом КХЛ по набранным очкам — на его счету 1027 (321+706) очков в 1134 матчах.