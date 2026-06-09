ХК «Сочи» и голкипер Илья Самсонов завершили сотрудничество по инициативе игрока. Клуб сохраняет права на вратаря, как сообщает пресс-служба КХЛ.

Илья Самсонов globallookpress.com

В предыдущем сезоне 29-летний Самсонов сыграл 14 матчей за «Сочи», выиграв три из них с процентом отраженных бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 3,27. В одной игре он оставил свои ворота в неприкосновенности.

До этого, в сезоне 2024/2025, Самсонов провел 29 матчей за «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, одержав 16 побед при среднем количестве пропущенных шайб 2,82 и проценте отражённых бросков 89,1.