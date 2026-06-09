Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров поделился мнением о методах работы главного тренера команды Игоря Гришина.

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Есть мнение, что Гришин — мягкий тренер? Не стал бы так говорить. Нет-нет, но Игорь Владимирович может повысить голос и высказать своё мнение по поводу отдельного эпизода. К тому же если ты сделал что-то не так, то могут быть последствия.

При этом Игорь Владимирович — справедливый тренер, поэтому он не будет просто применять санкции к игрокам. Всё оценивается строго по игровым действиям. Не выполняешь задачу — ты не играешь, выполняешь — всё у тебя будет хорошо. Ошибки же у всех есть, были и будут — без них невозможно обойтись. Если бы их не было, то каждый матч завершался бы со счётом 0:0», — цитирует Белозерова «Бизнес Online».

Напомним, что «Нефтехимик» вылетел в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» со счетом в серии 1:4.

В минувшем сезоне Белозеров провел за нижнекамскую команду 67 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 23 голевые передачи.