Тренерский штаб петербургского СКА будет усилен экс‑наставником «Сибири» Вадимом Епанчинцевым.

Вадим Епачинцев globallookpress.com

«Я войду в тренерский штаб Игоря Николаевича Ларионова с нового сезона. Я бывший нападающий, поэтому отвечать буду за игру форвардов, большинства, меньшинства, но с Игорем Николаевичем мы это ещё обсудим», — сказал Епанчинцев «Матч ТВ».

50‑летний специалист последнее время был главным тренером тульского АКМ. Также он известен по работе с московским «Спартаком» и «Амуром».

СКА вылетел в этом сезоне в первом раунде плей‑офф Кубка Гагарина, уступив в серии ЦСКА со счётом 1:4.