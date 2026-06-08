Нападающий Сергей Артемьев выступил с обращением в адрес болельщиков московского «Динамо» после перехода в «Нефтехимик».

Сергей Артемьев globallookpress.com

«Сегодня начинается новый виток в моей карьере, когда мне и клубу необходимо пойти разными путями. Я рад, что именно московское "Динамо" стало командой, в которой я дебютировал в КХЛ, набрал первые очки и забросил долгожданную первую шайбу в лиге.

Спасибо тренерам и персоналу за то, что вложили свои силы и труд в меня, а болельщикам — за преданную поддержку на каждой игре. Хоть я и провёл в бело-голубых цветах всего один сезон, мне надолго запомнится это время. Ещё обязательно увидимся!» — приводит слова Артемьева пресс-служба «Динамо».

Напомним, что 20-летний форвард был обменян в «Нефтехимик». В московское «Динамо» отправился нападающий Булат Шафигуллин.

В минувшем сезоне Артемьев провел за «бело-голубых» 47 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.