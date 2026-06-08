Артемьев дебютировал за московское «Динамо» в сезоне 2025/2026, провел 47 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

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В минувшем сезоне Шафигуллин провел за нижнекамскую команду 66 матчей, забросил 10 шайб и сделал 14 голевых передач.

Стало известно, что московский клуб в результате обмена получил нападающего Булата Шафигуллина , с которым подписан контракт до конца сезона 2027/2028. В «Нефтехимик» отправился 20-летний форвард Сергей Артемьев .

«Нефтехимик» и московское «Динамо» совершили обмен нападающими. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

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