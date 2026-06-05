Нападающие Павел Кудрявцев, Артем Чернов и Ансель Галимов, а также защитник Фредрик Классон покинули «Динамо» в связи истечения срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ансель Галимов globallookpress.com

В минувшем сезоне 28-летний Кудрявцев провёл 28 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.

На счету 29-летнего Чернова 27 игр в прошедшем сезоне и 2 (1+1) очка.

35-летний Галимов сезон-2025/2026 начинал в «Авангарде». Всего в минувшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на его счету две игры.

33-летний Классон сыграл в минувшем сезоне 50 встреч, где отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.