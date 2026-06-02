Чемпион мира Максим Сушинский высказался о шансах нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова завоевать Кубок Гагарина с ярославским клубом.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Знаю, Квартальнов не выигрывал Кубок Гагарина как тренер, но на то были свои причины.

Всё бывает в первый раз. Тот факт, что он раньше не выигрывал Кубок Гагарина, не говорит о том, что он не сделает это с Локомотивом», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, что 1-го июня пресс-служба «Локомотива» объявила о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера. В прошлом сезоне специалист работал в минском «Динамо», с которым добрался до 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.