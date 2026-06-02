Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев заявил, что хотел бы выступать в любой команде НХЛ.

Даниил Исаев — голкипер «Локомотива» hclokomotiv.ru

«Кто был моим кумиром? В детстве были Лундквист и Флёри, из вратарей выделил бы Кэри Прайса.

За какую команду в НХЛ хотел бы выступать? В НХЛ каждая команда каждый сезон претендует на кубок, так что в какую бы позвали — в любую бы поехал.

Если бы нашу сборную прямо сейчас вернули на международную арену, был бы я основным голкипером? Я думаю, что нет. Если с игроками из НХЛ — то 100% нет», — приводит слова Исаева «Советский спорт».

Напомним, что вратарь «железнодорожников» признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2025/2026. Исаев провел за «Локомотив» 78 матчей в минувшем сезоне, отразил 92.79% бросков при коэффициенте надежности 1.84.