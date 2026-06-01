«Шанхайские Драконы» не будут продлевать контракты с 22 хоккеистами.

Вратари: Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров;

Защитники: Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов;

Нападающие: Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сукезе, Остин Вагнер.

«Мы благодарим их за игру в составе Драконов в минувшем сезоне и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне «Шанхайские Драконы» заняли 9-е место в таблице Западной конференции с 54 очками в активе.