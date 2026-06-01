Четыре нападающих «Нефтехимика» покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба «волков».
Стало известно, что «Нефтехимик» покинули Владислав Барулин, Данила Квартальнов, Арсен Хисамутдинов и Рауль Якупов.
В прошедшем сезоне Барулин провел за «волков» 40 матчей, забросил 7 шайб и сделал 10 голевых передач. Квартальнов принял участие в 47-и встречах и отметился 5-ю результативными передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Нефтехимик» может подписать контракт с американским нападающим «Шанхайских Драконов».